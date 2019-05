Ein Wissenschaftsteam aus Leipzig kann jetzt ein bisschen besser erklären, wie unser Körper erkennt, dass diese Bakterien gut sind. Es schreibt in einem Fachjournal, dass es in unserem Körper einen speziellen Rezeptor gibt, der von einem speziellen Stoff aus Sauerkraut und Co angesprochen wird. Deswegen bekämpft das Immunsystem Milchsäurebakterien nicht und kann von ihnen profitieren.

Den besonderen Rezeptor für diesen Stoff gibt es nur beim Menschen und seinen nächsten Verwandten, den großen Menschenaffen. Das Forschungsteam vermutet, dass sich das Ganze als evolutionärer Vorteil gehalten hat, aus einer Zeit, als unsere gemeinsamen Vorfahren ihre Nahrung von frischem Obst auf etwas anderes umstellen mussten, zum Beispiel auf mehr herabgefallene fermentierte Früchte.

Das Forschungsteam hofft zudem, dass man den Rezeptor auch nutzen kann, um Therapien gegen Dinge wie das Reizdarmsyndrom zu entwickeln.