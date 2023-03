Manche Tiere verändern wegen uns Menschen ihr Sexleben.

So auch Küchenschaben (Blattella germanica). Wenn ein Schaben-Männchen ein Weibchen begatten will, hebt es seine Flügel. Darunter sitzt eine Drüse, die eine zuckrige Lösung absondert. Das lockt ein Weibchen an, das dann auf das Männchen krabbelt, um das süße Geschenk abzulecken. Das Männchen wiederum nutzt diesen Moment, um das Weibchen zu besamen.

Allerdings verwenden auch Menschen Zucker, um Schaben in Fallen zu locken. Diese Praxis hat dazu geführt, dass viele Küchenschaben-Weibchen mittlerweile eine Abneigung gegen die Zuckerart Glukose entwickelt haben. Das berichten Forschende aus den USA in einem Fachmagazin der Royal Society.

Viele Männchen haben sich aber bereits angepasst. Sie locken Weibchen inzwischen mit anderen Sorten von Zuckern an, die Weibchen nicht abstoßend finden. Außerdem kommen die Männchen inzwischen offenbar schneller zur Sache.