Wann entwickelten sich Dinos zu Herdentieren?

Einige Arten offenbar schon sehr früh, schreiben Forschende im Fachmagazin Scientific Reports. Sie haben mithilfe eines riesigen Teilchenbeschleunigers in Frankreich Fossilien von Dinoskeletten und Dinoeiern mit Embryos drin untersucht, die rund 190 Millionen Jahre alt sind. Gleichzeitig haben sie die Fundstelle der Fossilien in Patagonien in Argentinien genauer untersucht.

Babys nah ans Nest

Dabei stellten die Forschenden fest, dass die dort gefundenen Dinos alle zur Art Mussaurus patagonicus gehören - und die offensichtlich jedes Jahr zum Brüten an die Fundstelle gekommen sind. Die fossilen Skelette wurden dort nach Alter gruppiert gefunden: Die Babys waren nah am Nest, die kleinen Dinos alle zusammen - und ältere Tiere wurden in Paaren oder auch alleine gefunden, aber alle waren relativ nah beieinander.

Hilfreich fürs Überleben

Daraus schließen die Forschenden, dass diese frühen Dinos schon ein komplexes Sozialverhalten hatten. Sie glauben, dass die Art Mussaurus patagonicus vielleicht auch gerade deshalb so lange erfolgreich auf allen Kontinenten überlebt hat.

Redaktioneller Hinweis: Das Foto zeigt einen Brachiosaurus - der gehört zu einer Gruppe, die aus den Mussaurus patagonicus hervorgegangen sind.