Küsse gibt's nicht nur bei uns Menschen, sondern auch bei vielen Menschenaffen.

Laut einem Forschungsteam u.a. von der Uni Oxford geht das Küssen in der Evolution weit zurück. Den ersten Kuss gab's wohl bei einem gemeinsamen Menschenaffen-Vorfahren vor rund 20 Millionen Jahren. Das haben die Forschenden über eine Computersimulation berechnet, gefüttert mit Daten aus der Verhaltensbeobachtung und zum Stammbaum der Affen.

Dabei haben die Forschenden einen Kuss als Mund-zu-Mund-Kontakt definiert, bei dem es nicht um die Weitergabe von Essen ging. Das ist nämlich eine von mehreren Thesen dazu, wie das Küssen entstanden ist. Als Funktion sind aber auch andere Dinge denkbar: Vielleicht geht es ums Stärken von sozialen Kontakten - auch platonisch. Oder doch stärker um sexuelles Interesse - als Vorspiel, oder um zu prüfen, ob potenzielle Partner gesund und kompatibel sind.

Übrigens haben sich sehr wahrscheinlich auch schon Neandertaler und anatomisch moderner Mensch geküsst. Darauf deutet ein Mundbakterium hin, das es bei beiden Arten gibt.

