Darum gähnen Tiere - wahrscheinlich.

Warum gähnen Menschen und Tiere?

Ein Evolutionsbiologe aus den USA stellt in einer neuen Studie eine Vermutung an, was bei Wirbeltieren die Ursache für das Gähnen ist. Er schreibt, dass es vermutlich eher nichts damit zu tun, mehr Sauerstoff ins Blut zu bekommen, sondern eher damit, anderen Tieren der Herde etwas zu signalisieren.

Gähnen als Zeichen der Unaufmerksamkeit

Zum Beispiel, dass ein Tier gerade erst aufwacht und deshalb unaufmerksam ist. Es zeigt mit dem Gähnen also den anderen unbewusst: "Achtung, passt ihr mal auf, ob Gefahr droht. Ich kann das gerade nicht."

Dass Gähnen oft ansteckend ist, liegt laut dem Forscher möglicherweise daran, dass dadurch die Aufmerksamkeit innerhalb der Gruppe aufrecht erhalten bleiben soll. Der Wissenschaftler hat keine eigenen Experimente gemacht, sondern nur den aktuellen Stand der Forschung zusammengefasst.