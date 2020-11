In der Tierwelt kommt es vor, dass Männchen mit Männchen oder Weibchen mit Weibchen Sex haben.

Das wollten Forschende genauer untersuchen - denn biologisch gesehen ist homosexuelle Paarung nicht sinnvoll, weil dann ja kein Nachwuchs gezeugt wird.

Aber die Forschenden schreiben in einem Fachmagazin, dass homosexuelle Paarung im Tierreich vielleicht doch sinnvoll sein kann. Denn bei einigen Tierarten ist es so, dass nicht sofort leicht erkennbar ist, wer männlich und wer weiblich ist. Und dann ist es für die Tiere unaufwändiger, einfach mit jedem Sex zu haben, egal von welchem Geschlecht. Die Forschenden schreiben, dass das zum Zeugen von Nachwuchs am Ende effektiver sei, als jedes Mal Zeit damit zu verschwenden, das Geschlecht des Sex-Partners festzustellen.

Die Forschenden sagen, dass gleichgeschlechtlicher Sex im Tierreich aber durchaus auch an anderen Faktoren liegen könnte - zum Beispiel an sexueller Anziehung oder weil er dem sozialen Gefüge dient.