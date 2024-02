Wer jagen will braucht Waffen, und zwar die richtigen.

Das gilt auch für Tiere. Forschende der Universität Bristol in England haben zum ersten Mal genauer nachverfolgt, wie sich die fleischfressenden Synapsiden im Laufe der Jahrmillionen verändert haben. Die reptilienartigen Raubtiere standen vor rund 300 Millionen Jahren - also lange vor den Dinosauriern - in der Nahrungskette ganz oben.

Das Forschungsteam hat die Schädel von 122 Synapsiden-Arten analysiert und festgestellt, dass die frühen Raubtiere lange Kiefer mit vielen Zähnen hatten. Damit konnten sie gut kleine Tiere wie Fische oder Amphibien packen. Als die Beutetiere mit der Zeit größer wurden, entwickelten die Synapsiden weniger, aber stark gebogene Zähne. Noch später entstanden die ersten Raubtiere mit säbelzahnartigen Reißzähnen. Ihre Kiefer konnten besonders tief und kräftig zubeißen und so auch riesige Beutetiere erlegen.

Ihre Vorherrschaft dauerte allerdings nur wenige Millionen Jahre. Dann kam das Massenaussterben am Ende des Perm-Zeitalters vor etwa 250 Millionen Jahren. Damals verschwanden in kürzester Zeit mehr als 90 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten im Ozean und 70 Prozent aller Landbewohner. Nur wenige Synapsiden-Arten überlebten das. Aus ihnen entwickelten sich später die ersten Säugetiere.