Forschende vom Max-Planck-Institut für Chemie haben jetzt untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen Duftstoffen und ihrer Kurzlebigkeit gibt. Denn im Laufe der Evolution war es für uns Menschen wichtig, zum Beispiel reife Früchte in einem Wald zu finden. Den Forschenden zufolge können wir das, weil unsere Nase bestimmte Geruchspartikel selbst in geringer Konzentration riechen kann. Die Forschenden haben analysiert, wieviel eines bestimmten Duftstoffes in der Luft sein muss, damit wir ihn riechen. Dann schauten sie sich an, wie schnell die Duftstoffe abgebaut werden, also wieder verfliegen.

Es zeigte sich, dass wir besonders die Duftstoffe schon in kleinsten Dosen riechen, die schnell verfliegen. Vor allem sind das chemische Verbindungen, die von reifen Früchte, aber auch Feuer oder Urin verbreitet werden. Die Forschenden schlussfolgern, dass sich unser Geruchssinn im Laufe der Evolution auf diese Gerüche spezialisiert hat, um unser Überleben zu sichern.