Der Mensch passt sich an. Und das macht er gut.

Eine Studie in Nature Communication zeigt jetzt erneut, wie gut unsere Vorfahren sich an neue Umweltbedigungen anpassen konnten. Dafür hat ein Forschungsteam fossile Zähne von fast 30 Menschen untersucht, die im Zeitraum von vor 42.000 bis vor 1.000 Jahren auf zwei südindonesischen Inseln gelebt haben.

Die Forschenden haben durch eine Isotopen-Analyse von Zahnschmelz heraus gefunden, was unsere Vorfahren während der Zahnbildung gegessen haben, also als Kinder. Sie stellten fest, dass das älteste Fund wahrscheinlich von Fisch und anderen Meerestieren gelebt hat. Die jüngeren Funde dagegen wohl eher von Säugetieren und Früchten. Die stammten wahrscheinlich aus dem Regenwald, also aus dem Landesinneren.

Die Ergebnisse zeigen, dass unsere Vorfahren ihren Lebensraum während der Entwicklungsgeschichte geändert haben, also von der Küstenregion ins Landesinnere gewandert sind. Die Studienautoren schreiben, dass das ein weiteres Beweis für die enorme ökologische Flexibilität des Menschen ist.