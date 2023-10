Haie gibt's schon richtig, richtig lange - viel länger als uns Menschen und unsere Vorfahren.

Schon vor mehr als 400 Millionen Jahren schwammen die ersten Hai-Arten durch die Meere. Seitdem hat sich die Welt um sie herum verändert - sie selbst sind aber wahrscheinlich ziemlich die gleichen geblieben. Ein Forschungsteam, unter anderem von der Uni Würzburg, hat das Erbgut von Epaulettenhaien untersucht [die heißen so wegen ihrer schwarzen Flecken auf den Schultern, die an die Puschel auf Uniformen erinnern]. Bei der Untersuchung von zwei Haieltern und ihren Nachkommen kam raus, dass sich das Erbgut der Haie zwanzigmal langsamer verändert als bei Menschen und so langsam wie bei keinem anderen Wirbeltier.

Das hat Vorteile: Zum Beispiel bekommen die Tiere extrem selten Krebs. Aber auch Nachteile: Weil die Evolution bei den Haien quasi langsamer abläuft, können sie sich auch nur langsamer an neue Umweltbedingungen anpassen. Die Forschenden rechnen damit, dass sie bei Haiarten in kälteren Gewässern noch langsamere Veränderungsraten finden, weil deren Stoffwechsel noch langsamer abläuft.