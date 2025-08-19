Immer wieder hören wir, wo überall zu viel von den Ewigkeitschemikalien PFAS drin steckt: in Meeresschaum, in Hygieneprodukten für Frauen oder auch im Körper von Inuits. Und jetzt neu: Auch in vielen tierischen Lebensmitteln wie Fisch, Innereien und Hühnereiern stecken viele PFAS.

Die deutsche Naturschutzorganisation BUND und die französischen Umweltschützer von Générations Futures haben Daten der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit ausgewertet. Vor allem in Leber sind demnach besonders viele PFAS. Das liegt auch daran, dass sich PFAS bei Tieren und Menschen im Körper anreichern, vor allem in Blut, Leber und Niere. Einige PFAS stehen im Verdacht Krankheiten wie Parkinson und Alzheimer zu begünstigen oder Krebs auszulösen.

Der BUND hat auch Hühner-Eier testen lassen. Bei fast zwei Dritteln konnten verschiedene PFAS-Verbindungen nachgewiesen werden - vor allem, solche für die es keine gesetzlichen Grenzwerte gibt. Und: Eier von Hobby-Haltern waren stärker belastet als die aus dem Supermarkt.

