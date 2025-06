Kirgistan hat eine 23 Meter hohe Lenin-Statue abmontieren lassen - es war die höchste in Zentralasien.

Wie die Stadt Osch sagt, soll die Statue verlegt werden - und stattdessen an dem Platz eine kirgisische Nationalflagge angebracht werden, an einem 95 Meter hohen Mast. Die Statue wurde in der Nacht entfernt. Das Rathaus der zweitgrößten kirgisischen Stadt sagt, man solle die Aktion nicht politisieren. Auch russische Städte würden Lenin-Denkmäler abbauen oder versetzen.

Seit dem Ende der Sowjetunion haben viele ehemalige Sowjetrepubliken Statuen von Lenin entfernt, oft, um sich symbolisch von Russland zu lösen und die eigene nationale Identität zu stärken.

In den letzten Jahren hat Kirgistan auch viele russisch klingende Orte umbenennen lassen, genauso wie Kasachstan. Das stößt in Russland teilweise auf Kritik.