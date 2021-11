Der Vulkan Ätna auf Sizilien rutscht nach und nach ins Meer.

Ein paar Zentimeter bewegt sich der südöstliche Hang pro Jahr hinab, wahrscheinlich wegen der Schwerkraft. Das haben Forschende schon vor Jahren festgestellt und in 1200 Metern Meerestiefe Sensoren angebracht, um die Bewegungen zu analysieren. Am Wochenende startet jetzt das Forschungsschiff Meteor von Emden aus, um die Daten auszulesen und die Sensoren zu warten. Besonders interessiert das Team dabei, wie sich die Vulkanausbrüche des Ätna in letzter Zeit ausgewirkt haben. Dem Expeditionsleiter geht es auch darum, ob der Ätna womöglich das Potenzial hat einen gefährlichen Tsunami auszulösen.

Wenn nur kleinere Stücke vom Hang abbrechen, könnte das im Mittelmeer zwei oder drei Meter hohe Wellen verursachen, wie wohl kaum auffallen würden. Wenn aber der ganze Südost-Hang ins Rutschen gerät, dann könnte ein größerer Tsunami entstehen. Das Team glaubt aber, dass es das wohl Jahre vorher bemerken und voraussagen könnte.