Eine Ökonomin aus den USA und ein Kollege sind da anderer Meinung. Sie sagen: Betrüger betrügen nicht aus Not, sondern weil sie halt Betrüger sind. Dazu haben die beiden ein Experiment durchgeführt, mit Menschen in einer entlegenen Region in Guatemala, die vom Kaffeeanbau leben. In dem Experiment durften die Bewohner betrügen, ohne dafür bestraft zu werden. Sie sollten auswürfeln, wie viel Geld sie von den Wissenschaftlern bekamen, mussten aber den Würfel nicht zeigen. Das wurde mal zur Erntezeit getestet, wenn viel Geld da war, und in den Monaten danach, wenn die Bewohner keine Kaffeeernte und kein Einkommen hatten.



Das Forschungsteam wusste zwar nicht, wer von den Teilnehmern wann geschummelt hatte. Aber angeblich wurden zu 90 Prozent hohe Zahlen gewürfelt. Das konnte nicht sein - eigentlich hätten es im Schnitt nur 50 Prozent sein dürfen. Interessant dabei: Ob gerade Erntezeit war oder nicht, spielte keine Rolle. Die Forscherin und der Forscher schlussfolgern: Ob jemand reich oder arm ist, ist beim Betrügern egal.