Hirnzellen mit einem Magneten zu kontrollieren - das hört sich ein bisschen nach Science-Fiction an, aber Forschenden in Großbritannien ist das bei Ratten gelungen.

Sie ummantelten winzige magnetische Partikel mit einem Antikörper, der gezielt an Astrozyten andockt und spritzten diese Partikel den Ratten ins Hirn. Astrozyten sind sternförmige Hirnzellen, die zwischen Blutgefäßen und den Neuronen sitzen. Was genau sie alles können, ist in der Forschung noch nicht geklärt, aber sie sind unter anderem beteiligt daran, Nervenzellen zu versorgen und ihre Aktivitäten zu steuern.

Per Magnet akiviert

Mit Hilfe eines starken Magneten, den die Forschenden an den Kopf der Versuchstiere hielten, gelang es ihnen, die manipulierten Astrozyten zu aktivieren. Sie hoffen, dass ihre Methode nicht nur hilft, die Forschung zu Astrozyten zu verbessern, sondern in der Zukunft auch neurologische Erkrankungen zu behandeln.