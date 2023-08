Doch dann gab es Zweifel an der Studie, und die Forscherin hat das Experiment mit den Hunden jetzt noch einmal gemacht. Dafür bat sie mit ihrem Team Hunde, Pfote zu geben, und belohnte sie mit einem Leckerbissen oder auch nicht. Ungerechterweise wurde nicht immer jeder anwesende Hund belohnt.

Die Beobachtung früher war, dass Hunde dann aufhören zu kooperieren, wenn sie ungerecht behandelt wurden und leer ausgingen. Wenn sie aber allein im Raum waren, dann gaben sie länger Pfötchen und hofften wohl noch auf eine Belohnung.

Neuer Test - anderes Ergebnis

Das neue Experiment konnte jetzt nicht mehr bestätigen, dass Hunde die Kooperation aufgeben, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen. Womöglich lag die unterschiedlich lange Kooperationszeit an einer Handbewegung der Forschenden, die im Experiment zum Teil nur so taten, als würden sie einen anderen, nicht anwesenden Hund füttern. Die Hunde sahen dann vielleicht, dass das Wurststück schließlich doch noch zurück in eine Schale gelegt wurde, also potenziell noch erreichbar war. Ob Hunde also einen Sinn für Gerechtigkeit haben, ist weiter unklar.