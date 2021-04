Ein Forschungsduo der Uni Palermo hat dem Roboter Pepper ein Update verpasst. Im Fachmagazin iScience schreiben die Forschenden, dass der humanoide Roboter von ihnen so programmiert wurde, dass er Selbstgespräche führt, in denen er seine Handlungen erklärt.

Dann haben sie ein Experiment gemacht: Der Roboter musste einen Tisch decken. Dann kam ein Mensch dazu, der den Roboter bat, die Serviette nicht so wie er es gelernt hatte auf den Teller zu legen, sondern daneben. Das brachte den Roboter in einen Konflikt: Soll er es so machen, wie er es gelernt hat, oder so, wie es der Mensch verlangt? In einem Video zeigen die Forschenden ihr Experiment und die Selbstgespräche des Roboters.

Am Ende legte der Roboter die Serviette auf den Teller. In Versuchen mit und ohne Selbstgespräch zeigte sich, dass der Roboter, der mit sich selbst sprach, besser bei den Menschen ankam.



Dem Team zufolge ist die Entscheidungsfindung transparenter und Konflikte lassen sich leichter lösen, wenn die Menschen wissen, was das Problem ist.