Die Preisschilder im Supermarkt spiegeln diese Umweltfolgekosten aber höchstens teilweise wieder. Der Discounter Penny ändert das jetzt. Zumindest für neun Produkte, für eine Woche - ab heute.

Penny arbeitet für die Aktionswoche "Wahre Kosten" zusammen mit der Technischen Hochschule Nürnberg und der Universität Greifswald. Die Forschenden haben für unter anderem für Fruchtjoghurt, Käse, Würstchen und vegane Schnitzel berechnet, wie sich die Herstellung auf Böden, Klima, Wasser und Gesundheit auswirkt.

Käse, Milch und Würstchen viel teurer

Besonders stark verteuern sich Maasdamer Käse aus konventioneller Milch und Wiener Würstchen. Der wahre Preis liegt fast doppelt so hoch wie der übliche Ladenpreis.

Das Unternehmen Penny sagt, es will mit der Kampagne ein "Bewusstsein schaffen" für bislang versteckte Kosten von Umweltfolgen. Die Differenz zwischen den Preisen will der Discounter spenden. Und zwar an das Projekt Zukunftsbauer, das helfen will, familiengeführte Bauernhöfe im Alpenraum zu erhalten.