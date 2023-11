Die Unis in Oxford, Cambridge, das MIT und natürlich Harvard.

Schaut man sich die Rankings internationaler Universitäten an, dann tauchen dort immer wieder die gleichen auf. Eine unabhängige Expertengruppe im Auftrag der Vereinten Nationen kritisiert das: Diese Listen seien unfair und hätten sogar negative Auswirkungen.

Das geht schon im Grundsatz los: Die Expertengruppe bezweifelt, dass es überhaupt möglich ist, Universitäten weltweit zu vergleichen, ohne die sozialen, ökonomischen und politischen Herausforderungen zu berücksichtigen, mit denen Unis je nach Land konfrontiert sind. Zudem seien die Kriterien oft intransparent und wenig nachvollziehbar, englischsprachige Unis würden besser gestellt und auch bestimmte Forschungsgebiete, etwa die Naturwissenschaften.

Meist würden dann Unis aus der westlichen Welt, die historisch eh schon privilegiert sind, unverhältnismäßig bevorzugt - Unis aus anderen Regionen der Welt könnten nicht mithalten oder müssten sich so verbiegen, dass es ihnen langfristig schadet. Die Expertengruppe sagt, dass Universitäten aufhören sollten, sich an solchen Rankings zu beteiligen, nur so kann deren Einfluss vermindert werden.