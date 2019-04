Am Wochenende sind in Deutschland Proteste gegen die explodierenden Mieten geplant - ein Problem, dass es auch in Kalifornien gibt.

Auch dort werden horrende Mieten zu einem immer größeren Problem - und zwar so sehr, dass viele Menschen inzwischen in ihren Autos leben. Mittlerweile gibt es extra bewachte Parkplätze, damit Wohnungslose sicher in ihren Autos übernachten können. Safe-Parking heißen diese Programme, die sich vor allem auch an Frauen und Familien richten. In der Region Los Angeles sind allein im vergangenen Jahr ein halbes Dutzend solcher Parkplatz-Camps entstanden - zum Beispiel in der Nähe von Kirchen oder Synagogen, die dann oft auch Badezimmer, Küche und WLAN zur Verfügung stellen.

Nach Angaben des US-Ministeriums für Wohnungsbau waren 2017 landesweit über eine halbe Million Menschen obdachlos. Rund ein Viertel lebt in Kalifornien - dort gibt es mehr Obdachlose als in allen anderen US-Staaten. Mindestens 15.000 in Kalifornien leben in ihren Autos. Experten sagen, der Mangel an bezahlbarem Wohnraum und die steigende Mietkosten sind die Hauptgründe für den dramatischen Anstieg der Obdachlosigkeit.