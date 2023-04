Laut dem "Explosivwaffen-Monitor" der Hilfsorganisation Handicap ist die Zahl der zivilen Opfer letztes Jahr um 83 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das liegt vor allem an der Invasion Russlands in die Ukraine, aber auch an dem zunehmenden Waffeneinsatz in Äthiopien, Myanmar und Somalia.

Waffen sorgen auch für schwere Traumata



Mörser- und Artilleriegranaten, Raketen, Sprengfallen sowie verbotene Landminen und Streubomben gehören zu den Explosivwaffen. Die politische Leiterin der Organisation sagt, dass sie den Opfern Verletzungen zufügen, die oft zu lebenslangen Behinderungen und schweren Traumata führen. Außerdem zerstören sie Häuser, Schulen und Krankenhäuser, so dass Verletzte oft nicht versorgt werden können

Letztes Jahr hatten 83 Staaten in Dublin eine politische Erklärung unterschrieben. Danach sollen Zivilisten in Konflikten besser vor Explosivwaffen geschützt und ihr Einsatz in bewohnten Gebieten eingedämmt werden.