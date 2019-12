Wie die Bundesnetzagentur meldet, haben die Stromfirmen ein Fünftel weniger ins Ausland verkauft. Gleichzeitig bleibt Deutschland mit knapp 60.0000 verkauften Gigawattstunden großer Exporteur. Importiert wurden nur gut 20.000. Der meiste Strom ging nach Österreich.

Gleichzeitig müssen viele Menschen in Deutschland ab morgen mehr für ihren Strom zahlen. Laut einem Vergleichsportal wollen 500 von mehr als 800 Stromversorgern ihre Preise erhöhen. Dem Statistischem Bundesamt zufolge ist Haushaltsstrom nirgendwo in Europa so teuer wie in Deutschland.