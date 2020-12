Bei Tieren kennt man Winterschlaf - aber gab es so was früher auch bei Menschen?

Zwei Wissenschaftler aus Griechenland und Spanien schreiben in einem Fachmagazin, dass sie Hinweise darauf gefunden haben. Sie haben Knochenreste aus einer Höhle in Nordspanien untersucht. Die stammen von den Vorfahren der Neandertaler, die vor ungefähr 450.000 Jahren gelebt haben. Die Forscher stellten dabei eine Reihe von Krankheiten fest, die auch bei Tieren vorkommen, die lange in Höhlen leben: Extremer Vitamin-D-Mangel, Abbau von Knochensubstanz und Gelenk-Verkalkung. Sie schließen daraus, dass diese Menschen einmal pro Jahr lange Zeit in einer Höhle verbracht haben und auf Sparflamme lebten, in einer Winterschlaf-Vorstufe. Damals war es in der Region extrem kalt und erst die Nachfahren der Menschen damals kamen körperlich besser mit Kälte klar.



Andere Forschende sehen die Krankheiten nicht unbedingt als Zeichen für Winterschlaf. Aber sie schließen trotzdem nicht aus, dass es auch bei Menschen eine Art Winterschlaf gegeben haben könnte.