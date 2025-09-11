Elon Musk war kurzeitig nicht mehr reichster Mensch der Welt.

Gestern war die Aktie vom Softwarekonzern Oracle gestiegen, so dass der Unternehmer Larry Ellison als noch reicher eingestuft wurde. Bei Börsenschluss hatten Ellisons Aktien dann aber etwas verloren, so dass Musk inzwischen wieder als reichster Mensch gilt.

Bei den Summen, um die es geht, ist der Unterschied aber mit einer Milliarde US-Dollar eher gering. Musk kommt aktuell auf 384 Milliarden, Ellison auf 383 Milliarden US-Dollar.

Die Nachrichtenagentur AP schreibt, dass ihr Geld den Lebensunterhalt von etwa fünf Millionen US-Haushalten für ein Jahr finanzieren könnte. Oder es könnte allen Menschen in Südafrika ein Jahr bezahlten Urlaub ermöglichen.

Musk hatte sich den Platz als reichster Menschen zum ersten Mal vor vier Jahren erobert – vor allem wegen seines Anteils am Elektroauto-Konzern Tesla. Dessen Börsenwert schwankt seitdem aber stark.