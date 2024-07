Extreme Hitze ist ein Problem für die Gesundheit von vielen Menschen - auch bei uns in Deutschland.

Das Statistische Bundesamt hat jetzt Zahlen veröffentlicht. Die zeigen, dass im Schnitt jedes Jahr etwa 1500 Menschen wegen Gesundheitsproblemen bei Hitze ins Krankenhaus müssen. Die Zahl bezieht sich auf den Zeitraum von 2002 bis 2022. Hitze galt in dieser Zeit bei durchschnittlich 20 Menschen jedes Jahr als direkte Todesursache.

Die Fachleute sagen, dass sehr hohe Temperaturen die Sterblichkeit insgesamt steigen lassen. Das findet sich auch in den Statistiken wieder: In besonders heißen Wochen sind die Sterbefallzahlen in der Vergangenheit immer wieder angestiegen.