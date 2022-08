Auch im Ozean gibt es extremes Wetter.

Wenn zum Beispiel das Wasser zu warm oder zu sauer wird. Und wie auf der Erde kann es auch im Meer passieren, dass zwei extreme Wetterereignisse gleichzeitig auftreten. Forschende aus der Schweiz wollten wissen, ob durch den Klimawandel solche Doppel-Ereignisse öfter passieren. Ihre Analyse haben sie in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht. Darin kommen sie zu dem Schluss, dass die Anzahl der Tage, an denen in einem Meeresgebiet mindestens zwei Extremereignisse gleichzeitig auftreten, um das 22-Fache steigen kann. Das passiere, wenn die globalen Durchschnittstemperaturen um zwei Grad über die Werte vor der Industrialisierung steigen - wenn also das Pariser Klimaziel verfehlt wird.

Zu saures und zu warmes Wasser bedeutet für viele Ökosysteme im Meer eine große Gefahr - Korallenriffe reagieren auf Hitze und Säure zum Beispiel durch Bleichen.