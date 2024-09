Wie viele Kommunen in Deutschland sind schon von Extremwetter betroffen gewesen.

Dazu hat das Umweltbundesamt eine Befragung durchgeführt. Über die Ergebnisse berichtet jetzt das Redaktionsnetzwerk Deutschland: Drei von vier Landkreisen, Städten und Gemeinden haben demnach schon Auswirkungen von extremen Wetterereignissen gespürt - zum Beispiel von Starkregen, langen Hitzeperioden oder Dürren.

Nur gut jede zehnte Kommune hat bisher ein Konzept entwickelt, um mit solchen Klimaextremen in Zukunft besser umgehen zu können. In knapp jeder vierten wird so ein Konzept gerade erarbeitet.

Insgesamt wurden rund 4.600 Landkreise, Städte und Gemeinden angefragt, aber nur jede vierte hat sich geäußert. Viele von ihnen sehen drei Hindernisse für Klimaanpassungen: komplizierte Verwaltungsprozesse, zu wenig Geld und zu wenig Personal.