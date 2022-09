Heiße Sommertage mit Temperaturen von über 30 Grad - davon haben wir in Deutschland inzwischen pro Jahr im Schnitt neun.

In den 50er Jahren wares es im Schnitt nur drei. Diese Zahlen wurden heute beim Extremwetterkongress in Hamburg präsentiert. Tobias Fuchs vom Deutschen Wetterdienst sagte dort, dass wir die Klimaveränderungen inzwischen vor unserer Haustür erleben.

Heiße und trockene Sommer werden wohl normal

Ein heißer und trockener Sommer wie in diesem Jahr werde in Zukunft vermutlich typisch sein. Was noch auf uns zukommt und wie wir damit umgehen können, darüber wollen Fachleute bis Freitag diskutieren.

Damit eine breite Öffentlichkeit teilhaben kann, findet der Extremwetterkongress nicht nur in Präsenz statt, sondern wird auch live im Netz gestreamt - auf der eigenen Webseite und bei youtube.