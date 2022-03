Die Frau im Homeoffice, der Mann im Büro.

So sollte es sich nicht entwickeln, meint EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Sie sagte in einem Podcast zum Internationalen Frauentag am 8. März, Unternehmen sollten darauf achten, dass nicht vor allem Frauen im Homeoffice arbeiten, während Männer im Büro bleiben. Es gebe die Tendenz, dass Frauen häufiger als Männer von zu Hause arbeiteten, weil sie dann Arbeit und Familie besser vereinbaren könnten. In dem Podcast spricht Lagarde mit Minouche Shafik, der Direktorin der London School of Economics, über die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in Beruf und Gesellschaft.

Auch Teilzeitarbeit werde zu stark mit Frauen assoziiert, warnte Lagarde: "Und das führt zu weiteren Diskriminierungen, verlangsamten Karriere-Entwicklungen, weniger beruflicher Weiterentwicklung und Weiterbildung und so weiter."

In ihrem Umfeld habe sie beobachtet, dass die Corona-Pandemie das Problem verstärkt habe. Es seien vor allem die Frauen gewesen, die zu Hause geblieben seien, um während der Schulschließungen - teils neben dem Job - die Kinder zu betreuen oder sich um ältere Angehörige zu kümmern.