Gerade läuft die Rallye-Weltmeisterschaft - und die Fahrer finden, dass sie wegen Fluchens zu hart bestraft werden.

Sie haben ein Statement veröffentlicht - in dem kritisieren sie den Automobilweltverband FIA. Die Fahrer sprechen von einem unvorstellbaren Ausmaß der Strafen - wegen einzelner, sprachlicher Ausrutscher.

Vor gut einer Woche hatte ein französischer Rallye-Fahrer nach einem Rennen im Fernsehen wörtlich "We fucked up" gesagt - also sinngemäß: "Wir haben es vermasselt". Die FIA brummte ihm wegen der Äußerung Zehntausend Euro Strafe auf. Die Rallye-Piloten sagen, die Summe sei viel zu hoch - im Verhältnis zu dem, was die Fahrer verdienen.

Ihrer Meinung nach sind solche Ausdrücke Umgangssprache - und keine Beleidigung oder aggressives Verhalten. Außerdem argumentieren die Fahrer mit dem Adrenalinschub direkt nach einem Rennen - in dem Moment könne niemand eine perfekte Kontrolle der Emotionen erwarten. Und: Viele Fahrer seien nicht mit der englischen Sprache aufgewachsen - deswegen wüssten sie nach einem harten Rennen nicht immer, wie ihre Worte rüberkommen.