Facebook beschäftigt Inhalte-Prüfer, die zum Beispiel zu harte Gewalt-Videos finden und löschen sollen. Der Job ist teilweise traumatisierend, und Facebook will Betroffenen jetzt rund 50 Millionen US-Dollar als Entschädigung zahlen.

Das ist nach Angaben von Anwälten das Ergebnis eines vorläufigen Vergleichs in einer Sammelklage, die vor zwei Jahren in Kalifornien gestartet wurde. Die Kläger werfen Facebook vor, die Inhalte-Prüfer nicht angemessen vor den psychischen Belastungen bei ihrer Arbeit geschützt zu haben - weil sie drastische Bilder von Gewalt, Kindesmissbrauch oder Tierquälerei sehen müssen. Eine Klägerin sagt, dass sie dadurch nach neun Monaten im Job eine posttraumatische Belastungsstörung davongetragen hat.

Facebook sagt in dem Vergleich zu, dass Betroffene bis zu 50.000 Dollar für ihre Behandlungskosten bekommen. Außerdem will das Unternehmen den Inhalte-Prüfern die Arbeit etwas erleichtern - Videos sollen standardmäßig ohne Ton laufen und in schwarz-weiß abgespielt werden. Und Bewerbende für den Job sollen speziell auf mentale Widerstandsfähigkeit geprüft werden.