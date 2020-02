Eigentlich wollte das Unternehmen ab heute eine "Dating-Funktion" starten. Irische Datenschützende haben das jetzt aber erstmal gestoppt.

Der Grund: Facebook soll die Datenschutzbehörde zu spät über die Pläne informiert haben. Am Montag hat es darum eine Inspektion in den Facebook-Büros in Dublin gegeben. Jetzt will die Behörde sich alles nochmal in Ruhe anschauen - wann die Flirt-Funktion dann in Europa starten darf, ist noch nicht klar.

In den USA gibt es sie schon. Nutzende über 18 können da ein zusätzliches "Dating-Profil" anlegen. Auf der Basis von Hobbys und Interessen schlägt Facebook dann potenzielle Partner oder Partnerinnen vor.