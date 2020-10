Facebook hat angekündigt alle Anzeigen auf seinen Seiten zu verbieten, die sich gegen Impfungen aussprechen.

Der Internetkonzern erklärte, dass die Corona-Pandemie zeige, dass vorbeugendes Verhalten wichtig sei, um die Gesundheit zu schützen. Weiter erlaubt bleiben aber Anzeigen, die bestimmte Maßnahmen von Regierungen kritisieren, die mit Impfungen zu tun haben.

Facebook wird immer wieder vorgeworfen, eine gute Plattform zu bieten für Menschen, die Verschwörungsmythen verbreiten - auch über das Impfen. Der Konzern will in den USA jetzt selbst eine Kampagne starten, in der für Grippe-Impfungen geworben wird.