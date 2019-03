Sein Unternehmen war massiv wegen fehlenden Datenschutzes kritisiert worden. Zuckerberg schreibt in einem Blogeintrag, die Kommunikation werde sich mehr auf vertrauliche, verschlüsselte Dienste verlagern. Die Menschen wollten sich darauf verlassen können, dass das, was sie einander mitteilen, sicher bleibt. An dieser Zukunft will Facebook demnach mitarbeiten.

Unter anderem sollen Whatsapp, der Facebook-Messenger und der Chatdienst von Instagram privater werden. Angeblich will Facebook die privaten Chats verschlüsseln, so dass selbst das Unternehmen nicht mehr mitlesen kann. Das wäre ein deutliches Umdenken bei der Firma. Früher hatte Zuckerberg noch gesagt, der Trend gehe dahin, dass Menschen immer mehr über sich öffentlich machen.

Datenschützer wie die Electronic Frontier Foundation reagierten abwartend auf die Ankündigung. Es sei zu früh um sagen zu können, ob es Facebook mit dem Schutz der Nutzerdaten wirklich ernst meine.