Ein israelisches Unternehmen will den weltweit ersten Speichel-Schwangerschaftstest auf den Markt bringen.

Das Produkt des Startup-Unternehmens soll auf der Medizintechnik-Fachmesse Medica in Düsseldorf vorgestellt werden, die morgen startet.

Bei dem Speichel-Test muss ein saugfähiger Stick zuerst in den Mund und dann in einen schmalen Testbehälter gesteckt werden. Dort erscheinen dann binnen Minuten auf einer Anzeige ein Streifen für nicht schwanger und zwei Streifen für schwanger. Der Speichel-Test kann nach Herstellerangaben ab dem ersten Tag einer ausgebliebenen Periode verwendet werden.

Der neue Test soll das Schwangerschaftshormon Beta-hCG mit großer Genauigkeit im Speichel identifizieren. Das israelische Unternehmen hat nach eigenen Angaben klinische Tests mit mehr als 300 Frauen in Israel und mehrere tausend analytische Tests abgeschlossen.

Es hat auch schon einen Corona-Spucktest herausgegeben, der in der EU zugelassen ist. Den Speichel-Schwangerschaftstest will das Unternehmen in den nächsten Monaten in Europa auf den Markt bringen.