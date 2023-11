Auf den Färöer Inseln müssen Touris laut einem Medienbericht an vielen Sightseeing-Orten Gebühren zahlen.

Wie der britische Guardian berichtet, kosten Besuche an besonders beliebten Stellen umgerechnet zwischen 26 und 70 Euro. Die Gebühren wurden von Landwirten eingeführt, denen das Land an den Sightseeing-Orten gehört. Sie wollen mehr von dem Urlaubsboom profitieren. In den letzten Jahren sind die Touri-Zahlen auf den Färöer Inseln immer weiter gestiegen.

Landbesitzer machen Druck

Die Landbesitzerinnen und -besitzer wollen mit der Gebühr auch den Druck die Regierung erhöhen. Sie fordern, dass sie mehr an den Tourismus-Einnahmen beteiligt werden. Sie sagen auch, dass das Geld gebraucht wird, um Natur und Umwelt zu schützen - und genau dafür würden viele Menschen auf die Färöer reisen.

Die Färöer Inseln liegen zwischen Island und Norwegen im Nordatlantik und sind für ihre grünen Landschaften und schroffen Felsküsten bekannt.