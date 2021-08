Preisfrage: In welcher deutschen Stadt radeln Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer durchschnittlich am schnellsten?

Antwort: In Bonn. Das zeigt jedenfalls eine Auswertung der Fahrrad-App Bikemap. Dafür wurden die anonymisierten Daten von Nutzerinnen und Nutzern ausgewertet - und zwar in den 25 größten Städten Deutschlands. Ergebnis: Die Menschen in Bonn radeln durchschnittlich mit 16 Stundenkilometern durch die Stadt. Der bundesweite Schnitt liegt bei 14 Stundenkilometern - das ist laut Bikemap eine vergleichsweise niedrige Geschwindigkeit, die sich dadurch erkläre, dass die Fahrt in größeren Städten häufiger unterbrochen werden muss, vor allem durch Ampeln, Baustellen und schlecht ausgebaute Radwege. Am langsamsten fuhren Menschen in Hannover und Duisburg mit im Schnitt rund 13 Stundenkilometern.

Die Auswertung zeigt auch, dass die längste Distanz pro Fahrradfahrt in drei Städten zurückgelegt wird: nämlich in Wuppertal, Wiesbaden und Duisburg mit durchschnittlich 16,9 Kilometern pro Fahrt. Am wenigsten Strecke machten Menschen in Berlin mit durchschnittlich 10,6 Kilometern.

Besonders ausdauernd radeln die Menschen in Duisburg: Einmal losgefahren, radelten sie im Schnitt 75 Minuten pro Fahrt. Die steilsten Strecken haben Fahrradfahrende in Wuppertal zu radeln mit 240 Höhenmetern im Schnitt - in Hamburg sind es nur 31 Höhenmeter pro Fahrt.