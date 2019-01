Jetzt hat die Facebook-Tochter ihre Regeln nochmal verschärft. Ab heute dürfen Nachrichten und Bilder nur noch an höchstens fünf andere Nutzer oder Chatgruppen gleichzeitig weitergeleitet werden. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters. So sollen Beiträge nicht mehr rasend schnell an hunderte Menschen geschickt werden können.

Der Messengerdienst hatte diese Regel schon im vergangenen Jahr in Indien eingeführt. Dort hatten sich Gerüchte und Fakenews über Kindesentführer über Whatsapp verbreitet. Es kam zu Angriffen, bei denen auch Menschen getötet wurden.