Mangrovenbäume können etwas Außergewöhnliches - sie können mit Salz- und auch mit Süßwasser umgehen. In ihrem Schlamm leben Tiere und Pflanzen, die nur dort existieren können.

Eine Studie im Fachmagazin Global Change Biology zeigt aber, dass die weltweiten Bestände seit den 1980er Jahren um ein Drittel zurück gegangen sind. Laut den Forschenden ist das ein Problem für die Biodiversität, aber vor allem für das Klima. Denn Mangroven speichern viel Kohlenstoffdioxid.

Für ihre Studie haben die Forschenden Satellitenbilder der Nasa ausgewertet. Auf denen konnten sie zum Beispiel sehen, dass die Bäume vor allem in Südostasien verschwinden. Das Wissenschaftsteam schreibt, dass das an der dortigen Garnelenzucht und am Reisanbau liegt.

Laut den Forschenden ist der Mensch für mehr als die Hälfte der verlorenen Flächen verantwortlich. Und etwa 40 Prozent der verschwundenen Mangrovenwälder sind laut ihnen auf natürliche Gründe zurückzuführen, wie auf Erosion und Sturmfluten.