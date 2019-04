In Russland hat sich ein Eisbär auf die Halbinsel Kamtschatka verirrt.

Er war Dorfbewohnern aufgefallen, als er in ihrem Ort auf Nahrungssuche war, hunderte Kilometer von seinem eigentlichen Lebensraum entfernt. Russische Medien berichten, dass sich einige Bewohner ihm auch genähert und ihn mit Fisch gefüttert haben.

Naturschützer glauben, dass der Bär auf einer Eisscholle die Orientierung verloren haben könnte. Eisbären sind auf Eisschollen angewiesen, deswegen macht ihnen der Klimawandel so zu schaffen. Weil die Eisdecke in der Arktis immer kleiner wird, haben sie es immer schwerer Robben zu fangen.

Noch diese Woche wollen die Behörden in Kamtschatka den Eisbären retten. Dafür soll er erstmal ein Beruhigungsmittel verpasst bekommen und dann per Hubschrauber in den äußersten Nordosten von Russland gebracht werden.