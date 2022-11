Gefälschte Produkt-Bewertungen im Netz sind ein Problem. Manche Hersteller zahlen Geld dafür, dass Leute ihnen besonders positive Bewertungen schreiben - aber das führt Käuferinnen und Käufer in die Irre.

In der Wissenschaft wird schon länger daran gearbeitet, wie man solche Fake-Bewertungen bei Amazon und Co. erkennen könnte - zum Beispiel, indem die Sprache genau analysiert wird. Ein US-Forschungsteam sagt, dass aber vielleicht ein anderer Ansatz die Fakes noch besser erkennt. Die Forschenden haben sich angeschaut, in welchen privaten Facebook-Gruppen Produkthersteller Leute rekrutieren, die ihnen gegen Bezahlung falsche Bewertungen schreiben sollen. Dann schauten sie sich die Bewertungen von etwa 1500 Produkten an, bei denen sie wussten, dass dafür Fake-Bewertungen gekauft worden waren. Sie sagen, dass man gefälschte Bewertungen auch daran erkennen kann, welche Online-Verbindungen es zwischen den Herstellern und den Bewertenden gibt - also zum Beispiel, wer alles in bestimmten Facebook-Gruppen ist. Das zu untersuchen sei besser als andere Analysemethoden.