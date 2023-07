Fast alle Menschen in Deutschland putzen sich mindestens einmal am Tag die Zähne, allerdings gar nicht mal so gut.

Forschende der Uni Gießen empfehlen sogar, das Zähneputzen neu zu lernen. Sie haben gleich zwei Studien zum Thema veröffentlicht. In der einen sollten die Teilnehmenden die Sauberkeit ihrer Zähne einschätzen - direkt nach dem Putzen. Alle waren der Meinung, dass ihre Zähne sehr sauber sind, im Schnitt gingen sie davon aus, dass sie etwa 70 Prozent der Messstellen am Zahnfleischrand sauber geputzt hatten – tatsächlich waren es aber nur um die 30 Prozent. Also ein klarer Fall von Selbstüberschätzung.

In der zweiten Studie wurden zwei Gruppen verglichen, eine hatte den Auftrag, so gründlich wie möglich zu putzen, die andere wie sonst auch. In beiden Gruppen waren weniger als 40 Prozent der Messstellen am Zahnfleischrand plaquefrei. Vernachlässigt wurden vor allem die Innenflächen.

Die Forschenden sagen: Das größte Problem ist, dass sich viele gar nicht bewusst sind, dass sie ihre Zähne mangelhaft putzen. So geht es richtig.