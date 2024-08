Fake-Anrufe mit einer Stimme, die nach Präsident Joe Biden klingt: Das hat Anfang des Jahres in den USA für Wirbel gesorgt.

Bei den automatisierten Anrufen wurden Wählerinnen und Wähler im Bundesstaat New Hampshire aufgefordert, nicht an der Vorwahl der Demokratischen Partei teilzunehmen. Rausgegangen sind sie über Netze eines US-Telekommunikations-Anbieters. Und der muss dafür jetzt umgerechnet 900.000 Euro Strafe zahlen. Mit der Aufsichtsbehörde FCC hat der Anbieter außerdem abgemacht, besser zu überprüfen, wer seine Netze nutzt. Denn die Absender-Infos bei den Anrufen waren ebenfalls gefakt. Hinter der Masche soll ein Polit-Berater stecken. Auf ihn könnte eine Strafe in Millionenhöhe zukommen.

Die angebliche Biden-Stimme war mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz generiert worden. Der Vorfall hat in den USA noch mal Diskussionen darüber ausgelöst, dass KI vor der Präsidentschaftswahl noch häufiger für Fakes eingesetzt werden könnte.