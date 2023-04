Vor ein paar Wochen war es wieder so weit: Gerüchte über ein mögliches Comeback der Kult-Band Oasis.

Aber wer will sich schon auf sowas verlassen? Zumindest nicht der britische Singer-Songwriter Bobby Geraghty. Der hat darum einfach selbst ein Oasis-Album rausgebracht: "The Lost Tapes - Volume One". Was geheimnisvoll nach bisher unveröffentlichtem Material klingt - ist es aber nicht. Der britischen Zeitung Guardian hat Geraghty nämlich erklärt, dass die Stimme von Liam Gallagher gar nicht dessen Stimme ist, sondern von einer Künstlichen Intelligenz stammt. Die hat der Songwriter selbst trainiert - mithilfe von alten a-capella-Aufnahmen Gallaghers. Die Songs sind nicht von einer KI, aber stammen auch nicht von Oasis - sondern von Geraghtys nicht ganz so bekannter Band, namens Breezer.

Für das Album hat sich die Gruppe jetzt den Namen AIsis ausgedacht, mit AI für "Artificial Intelligence". Die Band sagt: Es ist ein Beispiel, wie Menschen und Computer im Bereich Musik zusammenarbeiten können. Dass eine KI selbst ganze Songs schreibt, hält sie aber zumindest im Moment noch für unmöglich.