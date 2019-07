Der Adler auf dem Siegel hat zwei Köpfe, was an das russische Wappentier erinnert. Und der Vogel hält auch nicht wie sonst ein Bündel Pfeile in seiner Klaue, sondern mehrere Golfschläger. In der anderen Klaue hat er Geldscheine. Über dem Kopf des Adlers steht statt "Seal of the President of the United States" auf spanisch: "45 ist eine Marionette." Trump ist der 45. Präsident der USA.

Die Mitarbeiter des Präsidenten hatten den Fehler offenbar nicht bemerkt. Wer das Siegel auf die Veranstaltung geschmuggelt hat, ist nicht klar. Entworfen hat es ein Grafikdesigner - früher mal überzeugter Republikaner - aus Frust über die Wahl Donald Trumps. Der hatte von der Veröffentlichung bei der Veranstaltung aber erst durch einen Artikel in der Washington Post erfahren. Er sagte der Zeitung, er sei von dem ganzen Rummel um ihn überrascht worden. Das Siegel sei nur ein alberner Scherz gewesen und nicht für die große Öffentlichkeit bestimmt.