Viele Deutsche machen sich Sorgen, dass Falschnachrichten die Demokratie gefährden.

In einer Umfrage im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung sehen gut 80 Prozent der Befragten in Fake News im Netz ein großes Problem für die Gesellschaft. Genauso viele sehen sie als Risiko für Demokratie und Zusammenhalt.

Für die Untersuchung wurden 5000 Menschen in Deutschland befragt, außerdem noch 2000 in den USA. Dort machen sich die Leute noch mehr Gedanken, ob Informationen im Netz auch stimmen. Von den Befragten in den USA befürchten knapp 40 Prozent, selbst auf Fake News reinzufallen. In Deutschland sehen nur 16 Prozent ein solches Risiko bei sich selbst.