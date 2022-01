In einem offenen Brief des Fact Checking Network heißt es, die Videoplattform sei einer der wichtigsten Verbreiter von Fehlinformationen. Youtube lasse es zu, von skrupellosen Akteuren als Waffe eingesetzt zu werden, um andere zu manipulieren und um sich selbst zu organisieren, schreibt das Netzwerk. Besonders groß sei das Problem in Ländern, in denen nicht Englisch gesprochen wird.