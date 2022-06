In Simbabwe in Afrika sorgen stark gestiegene Preise für kuriose Falschnachrichten auf den Märkten.

Die verbreiten sich so stark, dass jetzt das Informationsministerium eingeschritten ist.

Es geht um eine Geschichte, die ein Straßenhändler in der Hauptstadt Harare verbreitet hat. Der erzählte, dass Händler aus lauter Verzweiflung inzwischen ihre eigenen Zehen verkaufen würden, um an Geld zu kommen. Um das Gerücht zu stoppen, hat der Vize-Informationsminister die Straßenhändler besucht. Mit dabei war auch das Staatsfernsehen. Das filmte, wie ein Händler nach dem anderen seine Schuhe auszog, um zu zeigen, dass ihnen kein Zeh fehlt. Der Mann, der das Gerücht in Umlauf gebracht hat, wurde festgenommen. Ihm droht eine Geldstrafe oder sogar Gefängnis.

Die hohen Preise in Simbabwe sind eine Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Die Inflationsrate in dem südost-afrikanischen Land ist seitdem auf über 130 Prozent gestiegen.