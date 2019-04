Denn: Wir wollen überraschende Dinge lesen oder Dinge, die unsere Meinung bestätigen. Wer die Nachricht ursprünglich veröffentlicht hatte und ob sie wahr ist oder nicht, darauf achten wir weniger.

Ein Neurowissenschaftler der Monash Universität in Australien gibt auf dem Fachportal The Conversation Tipps, wie wir Falschnachrichten besser entlarven können. Dazu müssen wir uns bei Nachrichten drei Fragen stellen. Erstens: Was ist das für ein Inhalt? Ist es ein Witz, eine Meinung oder sollen das Fakten sein? Zweitens: Wo ist die Info veröffentlicht und ist diese Quelle seriös? Und drittens: Wer profitiert von der Meldung? Der Forscher sagt: Es schadet nichts, ein bisschen kritischer zu sein - und vor allem sollten wir nicht an Informationen festhalten, bei denen wir nicht mehr wissen, woher sie eigentlich stammen.