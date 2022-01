Küssen, unser Essen teilen oder Sabber wegwischen - das machen wir eigentlich nur mit Menschen, mit denen wir eng verbunden sind.

Ein Neurowissenschaftsteam aus den USA sagt: Babys und Kleinkinder lernen vermutlich durch Küssen und andere Arten von Speichelaustausch, wer eng zu ihrer Familie gehört - also auf wen sie sich verlassen können. Das, schreiben die Forschenden, sei wichtig, um sich in sozialen Beziehungen zurechtzufinden und in Gesellschaften zu überleben.

Babys beobachteten Schauspieler mit Puppen

Die Forschenden ließen Babys und Kleinkinder beobachten, wie Schauspieler mit Puppen umgingen. Mal teilten sie Spielzeug mit der Puppe, mal ihr Essen. Mal legten sie der Puppe ihre Finger auf die Stirn, mal steckten sie ihr den Finger in den Mund. Dann wurde geschaut, wem die Kinder schneller zutrauten, der Puppe zu helfen - und das waren DIE Schauspieler, die ihr Essen geteilt und der Puppe den Finger in den Mund gesteckt hatten.

Die Forschenden sagen: Durch den Speichelaustausch wird den Kindern angezeigt, welche Beziehungen eng sind und wer ihnen in einer Notlage hilft.